Indice BET, 23 februarie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de luni

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de luni, 20 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate la sfârşitul săptămânii trecute.

Rulajul se cifra, luni, la 21,1 milioane de lei (4,1 milioane euro), după 45 de minute de la debutul şedinţei. Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,29%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere tot de 0,29%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,29%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,35%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,07%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,23%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Compania Energopetrol (+14,67%), Cris-Tim Family Holding (+6,88%) şi Romcab (+5,41%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Prefab (-9,15%), Altur (-6,56%) şi Societatea de Construcţii Napoca (-2,96%).

