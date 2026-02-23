Cele mai frumoase mesaje de Dragobete 2026. Ce urări să trimiți persoanei iubite

Dragobetele, sărbătoarea românească a iubirii se celebrează în fiecare an pe 24 februarie. În 2026, îndrăgostiții din România își vor trimite mesaje romantice, declarații emoționante și urări speciale pentru a marca această zi cu tradiție.

Cunoscută drept echivalentul autohton al Valentine’s Day, sărbătoarea simbolizează începutul primăverii și renașterea iubirii.

Tot mai multe cupluri aleg să marcheze această zi prin mesaje romantice, declarații de dragoste și mici surprize pentru persoana iubită.

De ce este special Dragobetele

În tradiția populară românească, Dragobetele era considerat protectorul iubirii și al tinerilor îndrăgostiți. Ziua de 24 februarie marca începutul unui nou ciclu al naturii, iar fetele și băieții participau la obiceiuri care simbolizau legăturile sentimentale. Astăzi, Dragobetele a devenit un prilej de a spune „te iubesc” mai des și mai sincer.

Cele mai frumoase mesaje de Dragobete 2026

Dacă vrei să surprinzi persoana iubită pe 24 februarie 2026, iată cele mai frumoase mesaje de Dragobete pe care le poți trimite.

„De Dragobete îți promit că te voi iubi în fiecare zi ca și cum ar fi prima. Ești primăvara din sufletul meu.”

„Astăzi nu sărbătorim doar Dragobetele, ci iubirea noastră. Mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă.”

„La mulți ani de Dragobete! Îți trimit toată dragostea mea și un gând care spune simplu: te iubesc.”

„Dragostea noastră înflorește în fiecare zi. De Dragobete, îți ofer inima mea, din nou.”

„Ești motivul pentru care zâmbesc fără motiv. De 24 februarie, îți spun cât de mult însemni pentru mine

„Dragostea noastră a trecut prin multe, dar a rămas la fel de puternică. De Dragobete 2026, îți mulțumesc pentru fiecare clipă împreună.”

„Ești sprijinul meu, liniștea mea și bucuria mea. La mulți ani de Dragobete!”

„Anii trec, dar iubirea noastră rămâne. Te aleg în fiecare zi.”

Mesaje haioase de Dragobete

„De Dragobete, te iubesc chiar și când lași șosetele peste tot.”

„Promit să nu mănânc ultima felie de pizza… cel puțin azi.”

„Te iubesc mai mult decât cafeaua de dimineață. Și știi cât de serioasă e asta!”

Mesaje pentru o iubire la început de drum

„Poate e primul nostru Dragobete împreună, dar sper să fie doar începutul unei povești lungi.”

„Cu tine, totul pare mai simplu și mai frumos.”

„Îmi place cum începe primăvara în ochii tăi.”

