Cum şi-a triplat salariul un tânăr care a nu a vrut să facă o facultate. Meseria lui se caută în disperare
Un tânăr a decis să se abată de la drumul clasic după liceu şi nu s-a înscris la nicio facultate. La 18 ani a învăţat o meserie practică, iar şapte ani mai târziu, câștigă peste 40 de dolari pe oră, conduce o echipă de 45 de oameni și spune că nu se teme că inteligența artificială îi va lua locul de muncă.
Cody Cole, un tânăr din SUA, a început să lucreze ca electrician imediat după terminarea liceului, în timp ce colegii lui au ales drumul facultăţii. După şapte ani, tânărul a devenit şef de şantier și conduce o echipă de 45 de oameni.
A ales să muncească în loc să meargă la facultate
Cole spune că școala nu a fost niciodată punctul său forte și că nu și-a dorit să plătească pentru o facultate tradițională. Părinții l-au învățat să-și câștige singur banii, iar ideea de a începe viața profesională cu datorii pentru studii nu l-a atras.
În schimb, cu meseria de electrician industrial putea să facă bani imediat. "Nu am fost niciodată foarte bun la școală. Nu era ceva ce așteptam cu nerăbdare", povestește americanul.
A urmat, în schimb, cursuri de specializare. La început, câștiga 15 dolari pe oră, iar după şapte ani şi-a triplat veniturile, scrie Business Insider.
Meseria lui, extrem de căutată după boom-ul AI
În timp ce dezvoltarea AI-ului stârneşte panică printre majoritatea angajaţilor, tânărul răsuflă uşurat: meseria sa e la mare căutare în acest moment. În ultimii doi ani, spune americanul, a lucrat doar la proiecte pentru centre de date, inclusiv în afara ţării.