Grupul Rovinari 4, pe cărbune, va fi scos redeschis după oprirea Unității 2 de la Cernavodă

Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă şi pus la dispoziţia Sistemului Electroenergetic Naţional. Totodată, capacitatea suplimentară de producţie a Hidroelectrica va fi utilizată, în limitele tehnice şi ale resursei de apă disponibile, pentru a compensa energia care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 şi pentru menţinerea echilibrului SEN, informează, marţi, Ministerul Energiei, printr-un comunicat.

Ministerul Energiei şi Dispecerul Energetic Naţional au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a Unităţii 2 de la Cernavodă, dar şi pentru menţinerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional.

"Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităţilor de import din sistemele energetice regionale şi europene, precum şi prin activarea unor resurse suplimentare de producţie la nivel naţional. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă şi pus la dispoziţia Sistemului Electroenergetic Naţional. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice şi ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producţie a Hidroelectrica", se arată în comunicat.

Ministerul Energiei dă asigurări că Dispecerul Energetic Naţional monitorizează permanent producţia, consumul, rezervele disponibile şi posibilităţile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcţie de necesităţile reale ale sistemului.

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"Limitarea în tranşe a consumului pentru anumiţi mari consumatori industriali, în intervalul 19:00 - 23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate şi ar putea fi aplicată doar dacă evoluţia Sistemului Electroenergetic Naţional o va impune, iar celelalte opţiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizaţi de mecanismul de limitare a consumului", transmite instituţia.

Măsurile sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică, precum şi cu măsurile dispuse prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producţiei de energie electrică, în contextul actualei situaţii hidrometeorologice.

Totodată, sunt avute în vedere prevederile pct. 4.2.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/2026 pentru aprobarea Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, care stabileşte succesiunea măsurilor ce pot fi aplicate pentru protejarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional.

"Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica şi ceilalţi operatori implicaţi, monitorizează permanent situaţia şi evaluează în timp real măsurile necesare pentru menţinerea funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional. Ministerul Energiei reînnoieşte apelul către populaţie, instituţiile publice şi operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00 - 23:00. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Naţional", se mai arată în document.

Reactorul 2 de la Cernavodă a intrat în procedură de oprire

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării şi al evoluţiei nivelului apei în zona de aspiraţie a pompelor de răcire.

Este vorba despre proceduri uzuale şi preventive, specifice pregătirii în condiţii de siguranţă a opririi unei unităţi nucleare. Acestea nu indică existenţa unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcţionare impun pregătirea pentru o oprire controlată.

În condiţiile în care prognoza privind debitul Dunării se menţine nefavorabilă, oprirea controlată a Unităţii 2 este aşteptată în cursul acestei săptămâni, precizează reprezentanţii ME.