Europenele de nataţie: David Popovici, imperial în seriile de la 100 metri liber. Urmează semifinala

La Paris, Franţa, are loc, în această perioadă, Campionatul European de nataţie, competiţie ce îl are în prim plan pe sportivul român David Popovici.

David Popovici, printre atracţiile Europenelor de nataţie de la Paris - Profimedia

Iar acesta a intrat în competiţie marţi dimineaţa, când a făcut senzaţie în seriile de la 100 de metri liber. Popovici şi-a câştigat seria în 47,13 secunde, de departe cel mai bun rezultat al acestei faze a competiţiei.

Popovici i-a depăşit cu mai mult de jumătate de secundă pe Jere Hribar (47.80), Luca Hoek (47.90), Kristof Milak (47.92) și Egor Kornev (47.97), ceilalţi patru concurenţi care au reuşit să coboare sub pragul de 48 de secunde.

David Popovici s-a declarat încântat de prestaţia avută şi a declarat chiar că este pregătit să atace recordul mondial, 46,4 secunde, record deţinut de marele său rival, chinezul Pan Zhanle.

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Prima şansă în care David Popovici ar putea ataca recordul mondial ar fi chiar semifinalele europene de la 100 de metri liber, semifinale care au loc marţi seara, la Paris. Românul a fost repartizat în a doua semifinale, care se va desfăşura de la 20.36, ora României.

David Popovici este marele favorit al probei, el fiind, la nici 22 de ani, dublu campion mondial şi dublu campion european al probei de 100 metri liber.