Comercianții români se pregătesc să tragă linie în urma Campionatului Mondial de Fotbal, iar datele de până acum arată bine! S-au vândut băuturi răcoritoare și gustări în cantități uriașe - sunt creșteri chiar și de 800%. Și platformele de livrare au înregistrat mai multe comenzi în timpul meciurilor.

"Eu am cumpărat floricele, sucuri, ronțănele! Și bere, bere!" spune un cumpărător.

Iar asta se vede și în vânzările magazinelor, care s-au pregătit pentru această perioadă cu raioane speciale și, evident, promoții.

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"Bere, semințe, eu sunt și cu pufuleții, tot ce se poate! Doar casnic am văzut, nu cred că am ieșit la terasă! [Și acum vreau să știu cine crezi că o să câștige duminică!] Clar Argentina, dar țin cumva și cu Spania!"

"Două beri ajung! Dacă e meciul agitat, mai punem încă o bere, dacă meciul e liniștit sau plictisitor, nu intră așa bine!" spun românii.

Comenzile de grup au înregistrat creşteri de peste 10%

Și în online a fost plin de oferte în această perioadă. Platformele de livrare au vândut de la burgeri la sushi, iar comenzile de grup au înregistrat creșteri de peste 10% în ultimele săptămâni.

"În perioada meciurilor importante am avut o creștere de 20-25% atât în locații, cât și pe delivery. Cel mai comandat burger este burgerul casei. Conține chifle proaspete, carne de la producători români, dulceață de ceapă, mozzarella. Avem combo-uri de la 45 până la 50 de lei" spune managerul unei burgerii, Alina Humoranu.

Produsele care au înregistrat cereri şi cu 500% mai mari

Cerere mai mare a fost și pentru alte produse...

"Chiar ne-am amuzat, este vorba despre produse de curățenie, care au înregistrat o creștere de peste 25% și produse de igienizare, o creștere de peste 18%. La acestea se adaugă și creșterile obișnuite, cum ar fi la înghețată, atât artizanală, cât și la clasică, peste 80% și pepeni, peste 500%. Băuturi alcoolice, ginul o creștere de 22%, dar cocktailurile și produsele pentru prepararea cocktailurilor, peste 50%" spune Elena Filip, PR supermarket.

Și încă nu e nimic. Străinii se pregătesc pentru cumpărături cu adevărat extravagante în urma campionatului! FIFA vinde pe bucăți gazonul pe care se va juca finala din 19 iulie. Prețurile încep de la 450 de dolari, iar varianta premium ajunge și la 3.000 de dolari. Fiecare fragment din teren va fi montat într-o ramă specială și va fi însoțit de un certificat oficial de autenticitate.