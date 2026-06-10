Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 10 iunie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Curs BNR, 10 iunie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.06.2026, 13:46 | Modificat la 10.06.2026, 14:03

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 iunie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6717 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 4 mai 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2344 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5286 lei româneşti, în timp ce lira sterlină a rămas la acelaşi nivel precum cel din ziua precedentă, 6,0664 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 24,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 606,6218 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
curs bnr 10 iunie curs euro 10 iunie curs lira 10 iunie curs dolar 10 iunie curs franc 10 iunie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.