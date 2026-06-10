Curs BNR, 10 iunie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 iunie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6717 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 4 mai 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2344 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5286 lei româneşti, în timp ce lira sterlină a rămas la acelaşi nivel precum cel din ziua precedentă, 6,0664 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 24,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 606,6218 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.