Curs BNR, 12 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 12 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3160 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7714 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3373 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7273 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,8793 lei.