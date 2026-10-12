Curs BNR, 12 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 12 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3160 lei româneşti.
De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7714 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3373 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7273 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 639,8793 lei.
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