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Curs BNR, 13 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.08.2026, 13:09 | Modificat la 13.08.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 13 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5984 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2435    lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5475 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1331 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,91 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 640,2963 lei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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