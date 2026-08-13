Curs BNR, 13 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 13 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5984 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2435 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,5475 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1331 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,91 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 640,2963 lei.