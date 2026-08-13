Cine sunt cei mai afectaţi consumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Expert: Nu o să fie uşor

Nu există riscul să rămânem în beznă, dau asigurări experţii, după ce România a rămas fără energie nucleară. Reactorul 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost deconectat de la Sistemul Energetic Naţional la ora 11:00.

Pe lista efectelor pe care le vom resimţi, mai departe de cifre şi procente şi intervenţii tehnice, vor fi facturile mai mari, la un moment dat. "Nu exclud scenariul ca anumiţi consumatori industriali să fie deconectaţi, mai bine spus să fie oprit consumul lor în perioadele de presiune maximă pe sistem. Nu o să fie uşor, dar nici nu o să trebuiască să închidem luminile în casă.

Presupunând că va trebui să importăm mai mult de 3.0000 de MW, se va recurge probabil la o intreurpere de 500-100 MW de la aceşti consumatori industriali, astfel încât populaţia nu va rămâne fără lumină", a explicat Corina Murafa, expert în politici energetice.

România se întoarce la cărbune

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Dacă totul merge conform planului, Reactorul 1, oprit de mai bine de două săptămâni, va fi repornit pe 23 august, iar Reactorul 2, şapte zile mai târziu. Cele două reactoare asigurau împreună până la 20% din consumul țării. Pentru a compensa o parte din energia pierdută, România se întoarce la cărbune.

Numai că energia produsă din cărbune este de aproape trei ori mai scumpă decât cea de la Cernavodă, iar diferența s-ar putea vedea, în cele din urmă, și în facturi. Până atunci, Ministerul Energiei ne cere în continuare să consumăm responsabil. Iar în scenariul în care producția internă nu va fi totuşi suficientă și importurile vor ajunge la niveluri record, măsura de ultimă instanță îi va viza pe marii consumatori industriali, nu populația.