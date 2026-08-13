Alertă cu explozibili în sudul Germaniei. Traficul feroviar dintr-o întreagă regiune este paralizat

Alertă în gara Treuchtlingen, din regiunea Bavaria, după ce un obiect suspect a fost găsit joi dimineață pe șine. Poliția nu exclude posibilitatea ca acesta să fie un dispozitiv exploziv. Obiectul este verificat de genişti.

Potrivit poliției, obiectul este metalic și alungit. "Numeroase forțe de intervenție se află la fața locului. Vă rugăm să evitați zona Alte Burgstraße/Wettelsheimerstraße", a transmis poliția.

Obiectul este analizat de mai multe echipe de genişti. Traficul feroviar în zona Treuchtlingen este complet suspendat.

Restricții de trafic în vigoare

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În urma primelor verificări, polițiștii nu au putut exclude posibilitatea ca obiectul să fie un dispozitiv exploziv. Sunt necesare investigații suplimentare realizate de echipele specializate.

"Restricțiile extinse de trafic vor rămâne în vigoare pentru moment. În prezent, nu putem spune cât timp vor dura perturbările traficului rutier și feroviar", au transmis autoritățile.

Potrivit Bild, autoritățile pregătesc evacuarea caselor aflate în apropierea zonei respective. La gara din Treuchtlingen sunt folosite un robot pentru dezamorsarea bombelor și drone.

Un angajat al căii ferate a descoperit obiectul

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că obiectul a fost descoperit în jurul orei 8:30 de un angajat de la căile ferate. "Un angajat a găsit un obiect pe șine în fața gării. L-a considerat suspect și a anunțat poliția. Am examinat obiectul și, de asemenea, l-am clasificat ca fiind suspect, posibil un dispozitiv exploziv", a explicat acesta. Experți ai Poliției Federale și echipe de genişti se află la fața locului pentru a examina obiectul.

Treuchtlingen se află în districtul Weißenburg-Gunzenhausen, în landul Bavaria, și are aproximativ 13.000 de locuitori.