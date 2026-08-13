Un al doilea incident pe calea ferată trage un semnal de alarmă tocmai prin repetiţie, după ce un morman de crengi a fost descoperit pe şina de tren de angajații CFR pe linia Constanța-Mangalia. A fost îndepărtat cu puțin timp înainte ca un tren să ajungă în zonă. Riscul de accident ar fi fost mare. În urmă cu doar o lună, o bucată mare de piatră a fost pusă intenționat pe calea ferată.

Astfel de incidente au mai avut loc, însă, din nefericire, până în prezent, făptașii nu au fost identificați. Polițiștii fac cercetări în acest caz și au deschis un dosar penal pentru distrugere și pentru semnalizare falsă. Miercuri, pe linia de cale ferată Constanța-Mangalia au fost identificate trei obstacole.

Două traverse, câte 60 de kg fiecare, au fost trase între liniile de cale ferată. De asemenea, o bornă hectometrică a fost smulsă din pământ și aruncată tot în acea zonă, dar și un morman de crengi, la fel, a fost aruncat acolo. Toate ar fi putut provoca un accident foarte grav, afirmă angajații CFR, care s-au mai lovit de această situație și în urmă cu o lună de zile. La intrarea în gara din Constanța, a fost amplasată în mod intenționat, spun autoritățile, o bucată de beton, o marcă de siguranță, care, la fel, a fost pusă între liniile de cale ferată. Din fericire, a fost îndepărtată la timp, astfel încât să nu se întâmple un accident grav.

Situații asemănătoare au fost și pe Autostrada Soarelui, acolo unde mai multe cuie sudate au fost puse la rosturile de dilatație, astfel încât, în momentul în care mașinile trec peste acea zonă, să facă o pană. Specialiștii în conducere defensivă spun că vorbim despre o situație extrem de gravă, pentru că pe Autostrada Soarelui, știm foarte bine, se circulă cu până la 130 de km pe oră, iar un derapaj la această viteză poate însemna un accident mortal.

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