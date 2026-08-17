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Curs BNR, 17 august 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.08.2026, 13:08 | Modificat la 17.08.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 17 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5195 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 iunie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1284 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2419 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5830 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,18 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,5782 lei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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