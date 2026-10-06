Prețurile carburanților rămân o preocupare importantă pentru șoferi, mai ales înaintea unei deplasări mai lungi. Benzina și motorina continuă să pună presiune pe buget, iar costul unui plin poate influența serios cheltuielile unei călătorii. Iată cât costă carburanții astăzi și la ce trebuie să se aștepte șoferii la pompă.

În acest moment, în Capitală, prețul unui litru de benzină standard pornește de la 10 lei și 5 bani și poate ajunge până la 10 lei și 11 bani. În cazul sortimentelor premium, prețurile sunt și mai ridicate. Un litru de benzină premium costă între 10 lei și 59 de bani și 10 lei și 68 de bani.

Motorina este și mai scumpă. Prețul pentru un litru pornește de la 10 lei și 75 de bani și poate ajunge până la 10 lei și 91 de bani.

Sunt valori ușor mai mici față de săptămânile trecute, când motorina depășise pragul de 11 lei pe litru, însă carburanții rămân în continuare la prețuri foarte ridicate.

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