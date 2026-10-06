Se face anchetă după ce un asistent medical în vârstă de 35 de ani a murit subit, în timp ce se afla la serviciu, la camera de gardă a spitalului din Bicaz. Colegii au încercat să-l resusciteze, dar inima asistentului nu a mai pornit. Acum se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a afla ce l-a omorât pe tânăr. Vă avertizăm că urmează informații cu impact emoțional.

Asistentul medical Octav Fluerașu era de gardă, pe tura de noapte, la centrul UPU a Spitalului Orășenesc Bicaz, când a cerut să facă o pauză.

"A zis că e un pic obosit. S-a dus și s-a întins un pic. La un moment dat, l-am auzit că scotea niște sunete mai ne-ok și m-am dus la el și nu mai reacționa" povestește o colegă a lui Octav.

În ciuda efortului depus de toate cadrele medicale, din păcate, viața tânărului de doar 35 de ani nu a putut fi salvată. Decesul a fost declarat în jurul orei 4 și 20 de minute.

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"Acesta nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciu de Medicină Legală Neamț pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului" spune purtătorul de cuvânt IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

Sute de mesaje de condoleanţe pe pagina spitalului

În spatele anchetei, se află însă o comunitate întreagă aflată în stare de șoc. Pe pagina spitalului, sute de oameni au transmis mesaje de condoleanțe.

"Din păcate pierdem oameni tineri, cu potențial foarte mare. Octav a fost mereu un model pentru noi toți, prin empatie, profesionism, grijă față de ceilalți, dovadă că a avut mai multă grijă de pacienți decât de el însuși.

E o mare tragedie pentru întreg personalul spitalului" spune managerul Spitalului Orășenesc Bicaz, Pușa Crețu.

Asistentul medical Octav Fluerașu era cunoscut pentru felul în care își făcea meseria și respectat pentru implicarea sa în proiectele de voluntariat. În vara anului 2025, tânărul de 35 de ani și-a folosit zilele de concediu pentru a participa la intervențiile desfășurate în urma inundațiilor devastatoare care au afectat județul Neamț.