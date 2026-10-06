Observator » Evenimente » Momentul în care arbitrul Gheorghe Moldovan se împușcă în fața copiilor. Soția rupe tăcerea despre tragedie

Momentul în care arbitrul Gheorghe Moldovan se împușcă în fața copiilor. Soția rupe tăcerea despre tragedie

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor I.I. | Timp citire: 5 minute
Publicat la 06.10.2026, 17:45 | Modificat la 06.10.2026, 17:51

Soția lui Gheorghe Moldovan, cunoscutul arbitru care s-a sinucis în curtea casei în fața copiilor, a făcut primele declarații după tragedie. 

Irina vorbește despre o relație în care, spune ea, controlul și presiunea psihică au devenit parte din viața de zi cu zi. Femeia susține că soțul a izolat-o de familie și prieteni, îi controla banii și chiar felul în care mânca. Spune că ajunsese să se teamă de el și că, înainte de tragedie, i-a spus că vrea să dispară din viața lui. Irina neagă însă că și-ar fi dorit moartea soțului și spune că a încercat până în ultima clipă să-i salveze viața. 

"Da, eu lui i-am spus că vreau să dispară din viața mea, dar faptul că vreau să moară, niciodată nu mi-am dorit moartea lui. Astea au fost lucruri pe care el le-a adăugat de la el. Vreau să vorbesc pentru că sunt acuzată că, din cauza mea, a murit el, dar vreau să spun că nu este adevărat și că eu nu i-am dorit moartea lui. Ba dimpotrivă, am încercat până la ultima secundă să-i salvez viața, punându-mi viața mea și a copiilor mei în pericol", a declarat Irina Moldovan, potrivit Unimedia.

Mărturie despre ziua fatidică

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Femeia a rupt tăcerea și despre ziua tragediei. Gheorghe Moldovan a venit în curtea familiei cu două buchete de flori, iar nimic din comportamentul lui de la început nu i-a dat de înțeles ce urma să se întâmple. A stat de vorbă cu ea și cu copiii, i-a oferit florile, apoi și-a scos arma și a amenințat că își ia viața, povestește tânăra.

Irina susține că s-a aruncat asupra lui și a încercat de mai multe ori să-l oprească, chiar și cu prețul propriei vieți. Bărbatul a tras două focuri în mașină, apoi, după ce femeia a încercat din nou să-i ia arma, s-a împușcat. Copiii au asistat la întreaga scenă.

"Pe 28 septembrie, ziua tragediei, Gheorghe a intrat în ogradă, în curte, cu toate că el nu avea voie. A venit cu două buchete de flori și tatăl meu l-a văzut. S-a gândit cumva: „Poate a venit să-și ceară iertare, să se împace”, nu știu. A dat bună dimineața, s-a întors și a plecat. Tatăl meu nu i-a spus absolut nimic.

Pe acelaşi subiect

El a intrat în curte, copilașii au ieșit afară la întâmpinarea lui, l-au cuprins, discutau. Între timp, am ieșit și eu afară și absolut nici gând, adică n-aveam cum să-mi dau seama. Chiar zâmbeam, vorbeam cu el. El a venit, mi-a dat florile și eu l-am întrebat: „Cu ce ocazie mi-ai adus flori?” Și el a zis: „Pentru tine”, așa mi-a dat un răspuns.

Apoi i-a dat telefonul, i l-a dat fetiței noastre, iar eu am întrebat: „Dar pentru ce i-ai dat telefonul? Vrei să-ți cumperi poate un model mai nou?” Eu o luam ca pe o glumă. Absolut deloc nu m-am gândit la ceea ce se poate întâmpla.

Apoi l-am întrebat de tricou, pentru că era îmbrăcat într-un tricou pe care era scris „Divorțul ucide, femeia omoară”. Și l-am întrebat: „Vrei să te duci undeva, la vreun miting? Ai ceva planuri?” În acel moment eu am vrut să mă întorc înapoi în casă să-mi iau geanta sau telefonul și el zice: „Stai!", mărturisește tânăra.

"A scos arma și a pus-o la cap"

"Și eu mă opresc, mă întorc și-l văd pe el cum scoate arma. O ținea la brâu, a scos arma și a pus-o la cap. M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc, sunt imagini video unde eu pot să dovedesc lucrul ăsta, pentru că eu nu mi-am dorit. Mi-am pus chiar viața în pericol ca să-l opresc pe el. M-am străduit până la ultima secundă să-l opresc, ca să nu facă asta.

După ce eu m-am aruncat asupra lui ca să-l opresc, el a împușcat în mașină de două ori, cumva, cred că cu scopul ca să mă sperie, ca eu să mă feresc, să înțeleg că uite, e chiar periculos.

Dar eu, mai departe, asupra lui, l-am oprit. Chiar i-am luat arma de la cap. El a pus-o iarăși la. Așa a fost și a doua oară, apoi a văzut că pierde situația de sub control și s-a împușcat în cap. În acel moment eram în șoc total, tremuram toată, eram speriată. Fetițele stăteau pe prag și priveau toată scena asta.

În momentul când s-a întâmplat asta, am lăsat tot și am fugit repede în casă să sun la 112. Zic: „Poate, nu știu, poate îl salvează. Fiecare secundă contează.”

Copilașii s-au dus toți deasupra lui și stăteau și plângeau. Au început toți să plângă și era așa... foarte, foarte strașnic. Stau copiii și se uită la asemenea scene. Atunci tatăl meu s-a apropiat, a luat fetele foarte repede și le-a dus în casă, să le liniștească cât de cât. A venit ambulanța, dar, cu părere de rău, au spus că nu mai au ce să-i facă, că este sfârșitul. Eu refuzam, refuzam să cred că e adevărat. Refuzam să cred că asta cu adevărat s-a întâmplat. Nu, nu puteam să accept".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iulia Iancu
I.I.
Like
gheorghe moldovan arbitru sinucidere republica moldova
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.