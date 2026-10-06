Proprietarii apartamentelor cumpărate prin credit nu pot închiria locuinţa în orice condiţii. Trebuie să îşi dea banca acordul în unele cazuri. Altfel, banca poate cere plata anticipată a împrumutului dacă ratele întârzie.

Maria şi-a închiriat apartamentul cumpărat cu bani împrumutaţi de la bancă, dar procedura a fost mai complicată decât se aștepta.

"Nu știam că trebuie să verific și condițiile impuse de bancă. Am cerut părerea unor prieteni care sunt în domeniu și când am aflat, am luat legătură cu banca, am cerut acordul pentru închiriere, am trimis și documentele solicitate", a povestit Maria, proprietar.

Înainte să punem apartamentul la închiriat, primul pas este să scoatem contractul de credit din sertar. Trebuie să căutăm clauzele despre închirierea locuinței ipotecate. În funcție de ce am semnat cu banca, putem avea nevoie de acordul ei sau doar de o notificare.

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Dacă apartamentul este închiriat fără acordul băncii, iar proprietarul nu îşi mai plăteşte ratele şi se ajunge la executare silită, chiriaşul ar putea fi obligat să elibereze locuinţa înainte de termenul convenit.

"Există o ipotecă legală în favoarea băncii. Trebuie să solicităm acordul băncii de fiecare dată când vrem să închiriem", a spus Camelia Grădinaru, avocat bancar.

La Prima Casă, unde statul garantează împrumutul, nu este suficient doar acordul băncii. Proprietarul trebuie să obțină și aprobarea ministerului Finanțelor.

"Poate să declare scadent anticipat creditul. Nu discutăm doar despre interdicţie cu privire la închiriere. Sunt interdicţii cu privire la demolare, la înstrăinare", a mai explicat Camelia Grădinaru.

"Se întâmpla frecvent în anii anteriori ca lumea să cumpere şi să dea în chirie pentru că chiria stingea rata şi era foarte profitabil", a spus Alexandru Adam, agent imobiliar.

Anul trecut, aproape 150 de mii de români au declarat venituri din chirii la ANAF, în valoare totală de peste 4 miliarde de lei.