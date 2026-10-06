Sorin Grindeanu le-ar fi transmis colegilor din PSD, în ședința Biroului Politic Național, că partidul nu trebuie să intre într-un eventual guvern condus de Luca Niculescu fără garanții clare privind programul și formula Executivului. Potrivit stenogramelor obținute de Observator, liderul social-democrat ar fi avertizat că un guvern de tehnocrați ar putea deveni "o capcană" pentru PSD și că partidul riscă să deconteze politic o eventuală guvernare în care nu ar avea controlul deciziilor. În discuții, mai mulți lideri PSD au susținut ideea unei poziționări ferme în opoziție.

STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Partidul ar putea fi "luat prizonier" în guvernul lui Luca Niculescu - Hepta

În timpul ședinței, potrivit stenogramelor obținute de Observator, Sorin Grindeanu le-ar fi transmis colegilor că partidul nu se regăsește într-un profil de premier precum cel al lui Luca Niculescu și că PSD riscă să suporte costul politic al intrării într-un eventual guvern de tehnocrați.

"PSD este în contradicție cu un profil de premier de tip Cioloș", ar fi spus Grindeanu.

Liderul PSD le-ar fi atras atenția colegilor că partidul nu trebuie să intre singur într-un astfel de guvern.

Articolul continuă după reclamă

"Nu ducem steagul, dar vom deconta tot dacă suntem doar noi în acel guvern. Omul va pleca ambasador și noi rămânem cu decontul", ar fi afirmat președintele PSD.

Grindeanu: "Nu trebuie să fim la mâna lui Bolojan"

În discuțiile din ședință, Sorin Grindeanu s-ar fi referit și la Ilie Bolojan.

"Nu trebuie să fim la mâna lui Bolojan. Bolojan vrea să plece de la Guvern, că știe că scade în fiecare zi, dar vrea în condițiile lui. Noi nu trebuie să îi dăm această satisfacție", ar fi spus Grindeanu, potrivit stenogramelor.

Liderul PSD ar fi avertizat că intrarea partidului într-un guvern condus de Luca Niculescu, fără condiții clare, ar putea reprezenta o capcană politică.

"Omul va dori fie să aibă un guvern de tehnocrați, fie să ia PSD prizonier dacă intră singur în acest guvern. Este o capcană", ar fi afirmat Grindeanu.

El le-ar fi cerut social-democraților să analizeze mai întâi intențiile premierului desemnat.

"Trebuie să vedem ce își dorește Luca Niculescu. Vreau să discutăm cel mai bun scenariu pentru PSD", ar fi spus liderul partidului.

Grindeanu ar fi recunoscut, totodată, că, din perspectiva sa, varianta preferată ar fi fost ca el să fie desemnat pentru funcția de premier.

"Sigur că cel mai bine era să fiu eu nominalizat", ar fi declarat acesta.

Grindeanu: "Dacă va continua pe linia Bolojan, nu avem ce să discutăm"

Potrivit stenogramelor, liderul PSD ar fi pus și o condiție pentru eventualele negocieri.

"Dacă va continua pe linia Bolojan, nu avem ce să discutăm", ar fi spus Grindeanu.

Acesta l-ar fi criticat pe Bolojan și în legătură cu eșecul nominalizării lui Siegfried Mureșan, afirmând: "Bolojan e scufundat acum. Nu și l-a asumat nici pe Mureșan. A fugit pe la lifturi pe acolo după ce a picat Mureșan".

În interiorul PSD, au existat însă și voci care au pledat pentru o poziție mai flexibilă înaintea luării unei decizii definitive.

Constantin Rădulescu ar fi propus ca partidul să aștepte discuția cu premierul desemnat și să îi ofere lui Grindeanu un mandat deschis de negociere.

"Să vedem ce spune premierul desemnat și apoi ne întâlnim și discutăm. Propun mandat absolut deschis. Acum nu știm ce vrea omul ăsta", ar fi spus Rădulescu.

Zetea: "Nu ne potrivim absolut deloc cu profilul lui Luca Niculescu"

O poziție mai dură ar fi fost exprimată de Gabriel Zetea. Acesta ar fi susținut că PSD nu ar trebui să intre într-un guvern politic condus de Luca Niculescu.

"E foarte mare dezamăgirea colegilor de partid, colegilor din administrația locală, simpatizanților. Nu ne potrivim absolut deloc cu profilul lui Luca Niculescu", ar fi spus Zetea.

Potrivit acestuia, PSD ar trebui să transmită încă de la început că nu dorește să participe la un astfel de guvern.

"Din start, trebuie să spunem că nu vrem să participăm la un guvern politic cu un astfel de premier", ar fi afirmat Zetea, potrivit stenogramelor.

El ar fi avertizat că intrarea PSD la guvernare ar putea fi interpretată de electorat drept o încercare de a păstra funcții și resurse.

Acesta ar fi admis însă posibilitatea ca PSD să susțină un guvern pentru o perioadă limitată, cu un mandat clar.

"Putem maxim să susținem un guvern pe perioade scurte, care să facă rectificarea bugetară și bugetul pe anul viitor, dar să-i dea afară pe toți peneliștii și useriștii dacă e premier tehnocrat", ar fi spus acesta.

Grindeanu: "O decizie proastă ar ataca nucleul dur al partidului"

Sorin Grindeanu ar fi insistat, în cadrul discuțiilor, că PSD se află într-un moment important și că orice decizie trebuie analizată inclusiv din perspectiva impactului asupra partidului.

"O decizie proastă ar ataca nucleul dur al partidului. E un punct de inflexiune în care să cântărim bine totul", ar fi spus liderul PSD.

Dîncu: "Primul nostru răspuns este nu"

Vasile Dîncu ar fi avut, la rândul său, o poziție critică față de susținerea unui guvern condus de Luca Niculescu.

"Aseară s-a încheiat perioada de negocieri, în care eram și la putere și în opoziție. Președintele ne-a împins practic în opoziție. Este un moment de cotitură pentru noi", ar fi spus Dîncu.

Potrivit acestuia, PSD trebuie să transmită un mesaj mai ferm și să se concentreze pe propriul program politic.

"AUR ne atacă consistent, ne-am dezamăgit electoratul, nucleul nostru dur s-a consolidat în vara asta și va trebui să arătăm un mesaj foarte ferm. Primul nostru răspuns este nu", ar fi afirmat Dîncu.

El ar fi susținut că PSD ar trebui să intre într-o perioadă de opoziție și să își promoveze propriul program.

"Fără să mergem pe linia susținerii președintelui, trebuie să mergem puternic pe mesajele noastre de stânga. Am putea să spunem că avem un program de opoziție până în 2028 și să anunțăm public că suntem pregătiți pentru opoziție", ar fi spus Dîncu.

Simonis: "Asocierea cu președintele ne dăunează politic"

Alfred Simonis ar fi criticat relația politică dintre PSD și președintele Nicușor Dan.

"Eu sunt foarte supărat, cred că președintele face greșeli, cred că asocierea cu președintele ne dăunează politic și cred că trebuie să îi spunem președintelui că nu poate face ce îl taie capul", ar fi afirmat acesta.

Simonis ar fi susținut că premierul ar trebui să rezulte dintr-o majoritate parlamentară și că acceptarea unui premier tehnocrat ar putea pune PSD într-o poziție dificilă.

"Premierul trebuie să fie izvorât dintr-o majoritate. Era rândul nostru după patru desemnări de dreapta. Dacă acceptăm un premier care nu are nicio treabă cu Parlamentul, cu partidele, pierdem", ar fi spus Simonis.

El ar fi avertizat și asupra posibilității ca AUR să depună moțiuni de cenzură și a consecințelor politice pentru PSD.

"Luca Niculescu are multe calități, dar nu cele necesare acum. Acest guvern va însemna un festival de populism, mai ales din partea AUR, și la alegeri vom pierde cu toții. Tot vorbim de supraviețuirea partidului ca prim partid. Nu m-aș teme nici de opoziție, nici de anticipate", ar fi afirmat Simonis.