Începe vânătoarea de urşi! Preşedintele a semnat legea care dublează cota de vânătoare, dar în anumite condiţii: se interzice împuşcarea femelelor cu pui mai mici de doi ani. Practic chiar cele mai periculoase exemplare la întâlnirea cu omul. Iubitorii de animale condamnă decizia autorităţile şi susţin că de fapt nici nu s-au căutat soluţii eficiente şi non-violente.

România are cei mai mulţi urşi bruni din Europa, peste 10.000. De fapt jumătatea din populaţia de pe continent trăieşte aici. Cei mai mulţi sunt în padurile din centrul ţării. Dar în lipsă de hrană, animalele s-au mutat în oraşe, ajung în curţi şi case, inclusiv în zonele de câmpie.

"Nu mai avem siguranţă pe străzi, au început să vină pe la case, pe la ghena de gunoi şi cred că ar trebui luate măsuri", a declarat o femeie.

"Toate dealurile astea le-am bătut în tinereţe, acum am redus cercul, din cauza ursului, din cauza spaimei", a spus un bărbat.

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Noua lege dă liber vânătorilor să împuşte animalele care ajung in cartiere si ameninta oamenii. În jur de 1.000 de exemplare pot fi omorâte în următorul an.

Actul normativ interzice explicit împuşcarea ursoaicelor cu pui sub doi ani. Practic, cele mai periculoase la întâlnirea cu omul. Tot în lege se stipulează că nu vor fi vânaţi mai mult de cinci urşi dintr-un singur fond cinegetic.

"Am auzit că numai anul ăsta au fost omorâţi 30 de ciobani. Animalele nu au nicio vină. Să ia măsuri ca să nu se mai înmulţească", e de părere o femeie.

"Sunt cam mulţi. Pericol. Lumea se simte în pericol", a spus un bărbat.

Iubitorii de animale nu cred că omorârea urşilor va opri atacurile din din oraşe.

"E legitim când pui problema între urs şi om ce aperi. Problema e că s-a ajuns aici, în acest conflict om-urs care a fost făcut. În fiecare an s-au omorât 400-500 şi nu s-a rezolvat nimic", a explicat Cristina Lapis, Asociaţia "Milioane de prieteni".

Speicaliştii spun că s a ajuns aici tot din cauza oamenilor. Lipsa hranei din păduri, gunoaiele aruncate la întâmplare precum şi dezvoltarea turistică necontrolată au creat astfel de probleme.

Ei recomandă soluţii non-invazive împotriva animalelor sălbatice, cum este gardul electric de la Râşnov.

Autorităţile din Braşov au avut planuri şi mai mari: o rezervație de zece milioane de euro, unde urșii problemă ar fi trebuit să fie izolați și hrăniți cu drone sau funiculare.

Rezervaţia de urşi de la Timişul de Sus, din Braşov, ar fi trebuit să fie gata la sfârşitul anului 2024 şi să ofere spaţii pentru 60 de animale sălbatice. Aproape trei ani mai târziu, după acest termen, asta este tot ce a rămas din proiect, iar lucrările sunt îngheţate.