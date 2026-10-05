Nesiguranţa zilei de mâine îi face pe români să ţină de bani. Se vede din statistica oficială care arată că oamenii au investit mai puţin. Nici măcar profitul garantat de stat şi peste media oferită de băncile comerciale nu îi convinge să îşi pună economiile deoparte.

Din ianuarie şi până în august, românii au cumpărat titluri de stat în valoare totală de aproximativ 23 de miliarde de lei. Un sfert din această sumă a mers către titlurile Fidelis. Aici, însă, investiţiile s-au înjumătăţit faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Românii au cumpărat şi mai puţine titluri Tezaur.

Per total, în primele opt luni ale anului, au investit cu aproape 3,6 miliarde de lei mai puţin decât anul trecut. Una dintre explicaţii poate fi şi scăderea dobânzilor oferite de stat faţă de anul trecut. Chiar şi aşa randamentele rămân totuşi peste cele oferite de multe bănci comerciale.

De exemplu, dacă anul trecut investeai 10 mii de lei în titlurile de stat Tezaur, cu scadenţă la 1 an, la final aveai un câştig de 700 de lei, acum, la aceaşi investiţie, câştigul ar fi de 625 de lei. Vestea bună e că, spre deosebire de depozitele din băncile comerciale, statul nu îţi impozitează profitul obţinut.

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Un alt factor este şi puterea de economisire. Veniturile românilor au scăzut, iar asta înseamnă mai puţini bani care pot fi puşi deoparte pentru economii sau investiţii.