Curs BNR, 17 decembrie 2025. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 17 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 13:21
Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, iar asta înseamnă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7920 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 decembrie 2025 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3442 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4513 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0923 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 7,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 602,8470 lei.

