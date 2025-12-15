Curs BNR, 15 decembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 15 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4468 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american, cotat la 4,3359 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8005 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0914 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 605,1491 lei.

