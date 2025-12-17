Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 17 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 17 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la şapte bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină, motorină sau GPL.
Preţul la benzină a scăzut cu până la şase bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,31 şi 7,46 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,88 şi 8,18 lei.
Preţul la motorină a scăzut cu până la şapte bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,51 şi 7,65 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,93 şi 8,2 lei.
De asemenea, şi preţul la GPL a scăzut cu până la cinci bani pe litru, astfel că litrul de GPL a ajuns să coste între 3,73 şi 3,82 lei.
