De la spart lemne la curățat terenuri. Cât costă să angajezi deținuți cu ora pentru treburile din gospodărie

Oricine are nevoie de ajutor la diverse lucrări poate apela la munca deținuților, potrivit unui anunţ al Penitenciarului Mioveni, publicat pe Facebook. Serviciile sunt disponibile atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme sau instituții, iar prețul este de aproximativ 27 de lei pe oră pentru fiecare persoană, mai precizează instituţia.

Printre activitățile care pot fi realizate se numără spartul lemnelor, săpatul manual, curățarea pomilor, lucrări gospodărești, curățarea terenurilor, șanțurilor și canalelor sau alte munci necesare în gospodării și curți.

Penitenciarul precizează că hrana deținuților este asigurată gratuit, la fel și paza și supravegherea acestora. Beneficiarii trebuie doar să încheie un contract simplu de prestări servicii. Transportul deținuților la și de la locul de muncă poate fi asigurat de unitate, indiferent de locație, la un cost de aproximativ 2 lei pe kilometru.

Potrivit reprezentanților Penitenciarului Mioveni, de la începutul anului și până la finalul lunii noiembrie, veniturile obținute din munca deținuților, în regim de prestări servicii, au ajuns la 5.495.536,65 lei.

Pe lângă aceste activități, penitenciarul mai desfășoară lucrări agricole și activități într-un atelier de tâmplărie. Din aceste surse, în cursul acestui an, au fost obținute venituri suplimentare de 695.940,67 lei. În atelierul de tâmplărie al penitenciarului se pot realiza foișoare, șifoniere, scaune și alte obiecte din lemn. Dacă beneficiarul deține materialul lemnos, costul lucrării este calculat exclusiv în funcție de timpul de muncă, tot la tariful de aproximativ 27 de lei pe oră.

De exemplu, pentru un foișor care necesită 10 ore de muncă, manopera ajunge la 270 de lei. Dacă materialul nu este asigurat de beneficiar, acesta poate fi achiziționat de penitenciar, contra cost.

Mesajul Penitenciarului Mioveni

"Aproximativ 27 de lei pe oră = atât costă o oră de muncă atunci când ai nevoie de ajutor prin gospodărie. Pe lângă contractele mari, încheiate pe perioade lungi de timp, ne-am hotărât să ne axăm și pe lucrări punctuale, pentru persoane fizice sau juridice, pe durate scurte.

Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești? Putem oferi o mână de ajutor. Curățăm terenuri, șanțuri, canale și realizăm orice alte lucrări necesare, în condiții avantajoase.

Noi asigurăm hrana persoanelor private de libertate = gratuit.

Noi asigurăm paza și supravegherea = gratuit.

Se încheie un simplu contract de prestări servicii.

Indiferent de locație, transportul persoanelor private de libertate la și de la locul de muncă poate fi asigurat de noi, la un cost aproximativ de 2 lei/km. Ne apropiem de finalul anului și putem spune, cu date concrete, că din munca persoanelor private de libertate, în regim de prestări servicii, până la acest moment (fără luna decembrie), am realizat venituri în valoare de 5.495.536,65 lei.

Nu este singura activitate aducătoare de venit. Ne ocupăm și de terenurile agricole, de atelierul de tâmplărie și de alte activități, din care am reușit să încasăm, în acest an, suma de 695.940,67 lei. Nu suntem experți în tâmplărie, dar nici începători. Anul viitor ne propunem să dăm și mai multă viață atelierului de tâmplărie și terenurilor agricole pe care le folosim.

Dacă aveți material lemnos, putem realiza foișoare, șifoniere, scaune sau alte obiecte din lemn. Dacă nu aveți materialul, îl putem achiziționa noi, contracost. Valoarea lucrării este determinată de timpul de muncă, raportat tot la suma de aproximativ 27 de lei pe oră. Cu alte cuvinte, dacă realizăm un foișor, cu materialele beneficiarului, iar manopera presupune 10 ore de muncă, costul este de 270 de lei.

Profităm de acest context pentru a menționa și câteva dintre activitățile desfășurate astăzi. În cadrul activităților de prevenire a delincvenței juvenile, am primit vizita elevilor de la Liceul Teoretic Costești și ne-am deplasat, în afara unității, la Colegiul „Maria Teiuleanu”. De asemenea, împreună cu un grup de persoane private de libertate și cu părintele capelan, am dus colindul într-un loc în care, cândva, domnea întunericul: Fosta Închisoare din Pitești.

Ziua s-a încheiat cu repetiția noului cor al unității, format exclusiv din cadre, în bisericuța penitenciarului. Avem o lună plină, cu multe activități și evenimente, și mergem mai departe în același ritm. Pagină cu pagină, scriem propria poveste, iar mesajul de astăzi este despre muncă. Multă muncă...".

