Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 17 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 17 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 07:18
Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 17 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 17 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 86.611 dolari sau  73.715 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 87.950 dolari sau 74.854 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 91.790 dolari sau 78.334 euro.

