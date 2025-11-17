Curs BNR, 17 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 17 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5115 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0844 lei româneşti, dar a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7679 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3825 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 12,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 574,4443 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰