La ce să fii atent când cumperi o locuinţă. Sfaturi pentru a evita ţepe imobiliare

Prețurile locuințelor rămân ridicate, aşa că fiecare decizie de cumpărare pare mai grea ca oricând. Nu ne permitem să pierdem bani şi nici să ajungem într-o casă ce necesită permanent reparaţii. Iar într-o piaţă în schimbare, unde fiecare ofertă contează, mulți cumpărători ajung să repete aceleași greșeli - unele mici la prima vedere, dar cu urmări serioase: costuri ascunse, negocieri pierdute sau chiar riscul de a pierde avansul plătit.Specialiștii din domeniul imobiliar atrag atenția că graba sau lipsa de informare.... pot cântări scump. Iată la ce trebuie să fii atent atunci când iei decizia de a-ţi cumpăra o locuinţă.

Musa Erique Andree are 26 de ani şi vrea să-şi cumpere o a doua locuinţă pe care s-o închirieze ulterior pentru un venit suplimentar. Prima dată, s-a descurcat pe cont propriu, dar de data aceasta a ales să apeleze la specialisti pentru a simplifica lucrurile.

"Mi-am făcut căutările mele, iar acum am decis să merg pe varianta unui agent imobiliar, care mă poate îndrumă din toate punctele de vedere ale achiziționării unui apartament", spune un client.

Reporter: Care ar fi riscurile dacă clienții aleg să meargă pe cont propriu?

Robert Crăciun, agent imobiliar: De exemplu săptămâna asta clientul nefăcând nicio simulare înainte, a venit de la vizionare, a zis că îl vrea, a zis că vrea să îl rezerve, a plătit 2 mii de euro rezervare și practic zilele trecute a revenit către noi, că vrea să renunțe, că nu se încadrează la creditul pe care trebuia să îl aibă.

La ce să fii atent când cumperi o casă

Aşa se poate ajunge în situaţia în care clientul pierde avansul pentru apartament. De regulă, dacă te răzgândești, dezvoltatorul sau vânzătorul are dreptul să rețină banii. De accea, e foarte important ca decizia să fie sigură şi asumată.

Înainte să cumpărați o locuința ar trebui să aveți în vedere câteva aspecte extrem de importante,

cum ar fi anul construcției sau strctura clădirii, riscul seismic, situația juridică a proprietății, dar și

starea reală a locuinței. Alte defecte ascunse țîn și de modificările făcute fără autorizație în locuința, izolația termică improviata, și tot odată istoricul în ceea ce privește inundațiile sau avariile în bloc.

"Cred că întotdeauna e mai bine să ceri ajutorul unui specialist în situații de genul și întotdeauna când e o decizie de durata"

"Românii nu sunt obișnuiți să caute ajutor în spre a face o achiziție, o fac singuri"

"Având în vedere că iubitul meu lucrează în domeniu, aș apela la ajutorul lui. Dacă ar fi să mă ocuop eu de casă mea, aș apela clar la un specialist", spun oamenii.

O decizie luată în grabă poate însemna ani întregi de procese

Legea NORDIS a schimbat fundamental modul în care se derulează tranzacțiile imobiliare în România. Dezvoltatorii nu mai pot cere sume mari la semnarea antecontractului, iar avansul plătit de cumpărător nu poate depăși 5% din valoarea locuinței.

"Consumatorul în sectorul imobiliar nu a fost protejat, chiar recent un caz deosebit de notoriu a dovedit că plata avansurilor la aproape 100% din valoare toată a imobilelor a dus la prejudiciul a sute de persoane. Nu mai cumpărăm o iluzie în privința următoarelor apartamente, ci cumpărăm ... pentru aceeași unitate locativă", spune Cătălin Crăciunescu, avocat.

Într-o piață imobiliară în continuă schimbare, graba și lipsa verificărilor pot transforma visul unei case într-un coșmar financiar. Specialiștii recomandă prudență, informare și consultanță de specialitate înainte de orice semnătură.

