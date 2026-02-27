Antena Meniu Search


Curs BNR, 27 februarie 2026. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 27 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Cristi Ioniţă

la 27.02.2026 , 13:31
Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8182 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 19 decembrie 2025 şi până în prezent.

În plus, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3179 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5866 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 40 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 718,6797 lei.

Cristi Ioniţă
Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

