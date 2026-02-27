Iarna aceasta, gripa a răpit 83 de vieţi, iar printre victime este acum şi o fetiţă de doar 11 ani. Copila era bolnavă de mai multe zile şi primise tratament, dar starea ei s-a înrăutăţit. Familia a adus-o de urgenţă la spital, însă a intrat în stop cardiorespirator. Cadrele medicale au început de urgență manevrele de resuscitare și au luptat mai bine de o oră și jumătate pentru a-i salva viața.​

Copila de 11 ani din Râmnicu Vâlcea a fost diagnosticată cu gripă de tip A, după ce a făcut un test acasă, spun apropiații, încă de sâmbătă. În zilele care au urmat, starea ei s-ar fi agravat vizibil, iar familia a decis să o transporte de urgență la spital, cu mașina personală. Din păcate, evoluția a fost dramatică și extrem de rapidă.

Nu s-a mai putut face nimic pentru ea

Potrivit reprezentanților unității medicale, minora a ajuns la spital în stare extrem de gravă. A fost preluată imediat de medici și transferată în zona de resuscitare, întrucât nu mai era cooperantă. La aproximativ cinci minute de la prezentarea în UPU, a intrat în stop cardio-respirator.

Cadrele medicale au început de urgență manevrele de resuscitare și au luptat mai bine de o oră și jumătate pentru a-i salva viața. În ciuda eforturilor susținute, medicii au fost nevoiți să declare decesul. Se crede că fata ar fi făcut miocardită ca urmare a infecției, însă doar autopsia poate să confirme sau să infirme.

