Curs BNR, 14 noiembrie 2025. Leul românesc a pierdut mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 14 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

la 14.11.2025 , 13:37
Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, iar asta înseamnă că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5259 lei româneşti, de departe cel mai ridicat nivel înregistrat în acest an.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0847 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3768 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7545 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 9,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 586,6515 lei. 

