Curs BNR, 13 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 13 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3783 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0839 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7585 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5032 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 12,8 lei, astfel că gramul de aur se apropie, din nou, de pragul psihologic de 600 de lei, fiind cotat joi la 595,9054 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰