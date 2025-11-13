Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 13 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 13 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 13.11.2025 , 13:13
Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3783 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0839 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7585 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5032 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 12,8 lei, astfel că gramul de aur se apropie, din nou, de pragul psihologic de 600 de lei, fiind cotat joi la 595,9054 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 13 noiembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american