Tot mai mulţi români îşi montează panouri fotovoltaice şi baterii de stocare. Vor să scape de facturi şi să devină independenţi energetic. În doar câţiva ani, investiţia se poate recupera iar producţia de energie ajunge să acopere aproape tot consumul unei gospodării.

Bogdan Vizonie şi-a montat panouri şi baterie de stocare, ambele cu o capacitate de câte 10 kW.

"Voiam să devin aproape independent energetic. Şi m-am gândit că, pe viitor, dacă vreau să scap şi de gaze, îmi trebuie pompă de căldură. Şi pompa consumă foarte mult curent. Prin urmare trebuia să generez curent şi să scap de costurile care tot se ridică", spune Bogdan Vizonie, prosumator.

Costuri care se ridicau şi la 500 de lei pe lună

Acum, sistemul îi ajută să nu mai plătească deloc curent electric.

"De două zile, de când sunt prosumator, am produs 29 de kWh pe care i-am dat în reţea. Pe lângă, mi-am acoperit ce am consumat", spune Bogdan Vizonie, prosumator.

Sunt tot mai mulţi cei care îşi montează sisteme fotovoltaice cu baterii incluse: peste 10.000 de gospodării, în fiecare lună. Până la sfârșitul anului aproape jumătate dintre prosumatori vor avea baterii.

"Plecăm de la varianta de stocare de 5 kWh. Cel mai mic preţ din piaţă e în jur de o mie de euro. Şi mergem pe soluţii şi mai mari, 15, 20, 30 kWh. Dar se stabileşte în funcţie de consumul beneficiarului. De cât de mare este care şi ce consum are", spune George Truşcă, instalator fotovoltaice.

La o casă cu o suprafaţă de 100 mp, dacă avem un consum lunar de 400 de kWh şi ne-am instalat un sistem fotovoltaic de 8 kWh, reuşim să acoperim 60% din consum. Dar totuşi rămânem cu o factură lunară de aprox 200 de lei. Dacă montăm şi o baterie de stocare de 10 kWh, reuşim să acoperim 90% din consum, iar factura scade până la 50 de lei.

Preţul mediu pentru un astfel de sistem este de 40 de mii de lei. După ce anul trecut programul Casa Verde s-a blocat, anul acesta ar putea fi doar pentru sisteme de stocare.

"Ideal ar fi ca proiectul să fie ca anul trecut, şi cu sistem fotovoltaic. Însă şi bateriile de stocare aduc plus valoare pentru toţi beneficiarii", spune George Truşcă, instalator fotovoltaice.

România înregistrează cea mai rapidă creștere din Europa pe piaţa fotovoltaicelor : aproape 300.000 de gospodării își produc propria energie electrică. Capacitatea totală instalată a ajuns la 3.400 MW. De altfel, fotovoltaicele ajung, în multe zile, prima sursă de energie electrică a țării, depășind centralele pe gaze și hidrocentralele.

