Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 21 noiembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 21 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 13:11
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4845 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4184 lei româneşti, şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0891 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7709 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa trei lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 573,6697 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 21 noiembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian