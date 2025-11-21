Curs BNR, 21 noiembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 21 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4845 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4184 lei româneşti, şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0891 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7709 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa trei lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 573,6697 lei.

