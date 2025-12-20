Cu patru zile înainte de Ajun, vânătoarea de cadouri este în toi. Mall-urile sunt pline, iar comenzile online curg. Cine nu a făcut o listă clară de dorinţe, are şanse mari să primească un dar într-adevăr surprinzător. Un sondaj făcut pentru Observator dezvăluie care sunt cele mai dăruite...cadouri.

Românii adoră să îşi surprindă rudele şi prietenii cu daruri de Crăciun pe care, în general, le cumpără din timp. Doar unu din cinci oameni asta până în ultimul moment. Românii adoră să îşi surprindă rudele şi prietenii cu daruri de Crăciun pe care, în general, le cumpără din timp. Doar unu din cinci oameni asta până în ultimul moment. "E ultima zi de cumpărturi, deci gata, am termina".

Listele lungi cer, însă, conturi generoase. "Peste 5.000 de lei, cam aşa". "Pentru mama mea am plătit în jur de 500 de lei pe un cadou", spun oamenii.

Majoritatea orăşenilor fac cadou de crăciun parfumuri, cosmetice şi îmbrăcăminte, conform unui studiu făcut de institutul de cercerare IPSOS pentru Observator. Urmează decoraţiunile pentru casă şi cărţile. Iar ca să nu dea greş, mulţi oferă bani sau carduri-cadou. În magazine este forfotă de dimineaţă până seara.

Cine vrea să scape de aglomeraţie, comandă daruri online. "5,9 milioane de români au folosit comerțul online în perioada sărbatorilor de Iarnă, cu 800.000 mai mulți față de 2023", a declarat Cristi Pelivan, Asociaţia Magazinelor.

Dincolo de daruri, studiul IPSOS arată că oamenii sunt preocupaţi de trei lucruri înainte de Crăciun. Femeile îşi vopsesc şi îşi coafează părul, bărbaţii îşi ajustează tunsorile, cu toţii îşi aleg ţinute în culori, iar mulţi ţin cure de slăbire cu gândul la mesele încărcate care urmează.

Oana Bogdan Like

