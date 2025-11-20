Curs BNR, 20 noiembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 20 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4142 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7733 lei româneşti, în timp ce moneda unică euro a fost cotată la acelaşi nivel precum cel din ziua precedentă, 5,0889 lei româneşti.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4743 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 4,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 576,7247 lei.

