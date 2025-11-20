Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 20 noiembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 20 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 13:12
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4142 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7733 lei româneşti, în timp ce moneda unică euro a fost cotată la acelaşi nivel precum cel din ziua precedentă, 5,0889 lei româneşti.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4743 lei româneşti.

Articolul continuă după reclamă

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 4,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 576,7247 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 20 noiembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american 