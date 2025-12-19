Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 19 decembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 19 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 13:11
Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8140 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 11 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3449 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4650 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0896 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 78 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,5466 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 19 decembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină