Curs BNR, 19 decembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 19 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8140 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 11 decembrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3449 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4650 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0896 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 78 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,5466 lei.

