Curs BNR, 22 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproximativ un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5508 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0951 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3357 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8639 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,0310 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 7 aprilie 2026 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.