Curs BNR, 22 aprilie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 22 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
Concret, leul românesc a câştigat aproximativ un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5508 lei româneşti.
De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0951 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3357 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8639 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 4,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 663,0310 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 7 aprilie 2026 şi până în prezent.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰