Riscurile din telefoanele copiilor sunt multe şi greu de gestionat. De la cyberbullying și manipulare, până la provocări absurde care pun vieţi în pericol, comunitățile de gaming și platformele online ascund capcane în fața cărora părinții recunosc că sunt depășiți. Concluzia este că panica și interdicțiile radicale nu mai funcționează. Părinţii trebuie să folosească tehnologia ca pe un aliat şi cel mai important: să nu piardă încrederea copilului.

Pentru mulți copii, jocurile online au devenit parte din viața de zi cu zi. În spatele ecranului însă, spun specialiștii, se ascunde o lume pe care părinții o cunosc prea puțin.

Simona are 37 de ani și este mamă a doi băieți de 7 și 9 ani. Spune că diferențele dintre generații sunt tot mai greu de gestionat, iar provocările din online apar mult mai devreme decât s-a gândit.

"Vremurile de acum sunt complet diferite de vremurile pe care le-am trăit noi și trebuie să ne adaptăm și să răspundem cât mai mult provocărilor", explică Simona.

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Profesorii și psihologii spun că tehnologia schimbă tot mai mult comportamentul copiilor și felul în care aceștia relaționează cu cei din jur.

Multe dintre informațiile despre sexualitate, relații sau comportamente periculoase sunt învățate online.

"Poate că, de fapt, secretul nu este să ne ferim, ci să ne facem un aliat și să discutăm cu copiii noștri deschis, despre faptul că tehnologia face parte din viețile noastre, însă mai important e sa îi învăţăm ce surse să acceseze ca să fie în siguranţă" explică Alesia Rădulescu, psiholog clinician şi consilier şcolar.

"Se pare că traversăm o perioadă destul de agitată, nu doar în şcoli, ci peste tot în întreaga societate există o agitaţie şi cred că este provocată de această tehnologie", explică Moraru Luiza, director Școala Gimnazială Titu Maiorescu.

Tot mai mulți părinți caută acum ajutor specializat pentru a înțelege prin ce trec copiii lor si cum pot preveni dependenta de tehnologie sau izolarea emotionala.

"Este foarte dificil să fim în tabere opuse, noi încercăm să creem o tabără comună între părinți, copii și profesori. Tot ce se întamplă în online, tot ce se intamplă cu copiii și cum putem noi părinții care venim din alte vremuri sa mediem aceste schimbări, astfel încât ei să fie în siguranță", explică dr. Venera Predoiu, președinte Fundația Mamaz.

Experții spun însă că tehnologia nu trebuie interzisă, ci înțeleasă și controlată corect de către adulți.

"Există control parental, există setări pe care părinții pot să le facă, astfel încât sa se asigure că cei mici nu se joacă jocuri nepotrivite pentru vârsta lor și nu comunică cu cineva care nu ar trebui să comunice", explică Andreea Medvedovici, director RGDA.

Copiii au acces la internet mai devreme ca oricând. Cifrele arată că 69% dintre copiii români între 10 și 14 ani joacă zilnic jocuri online, iar 8% dintre ei investesc bani în acestea. Specialiștii spun că diferența o face cât de prezent rămâne părintele în viața lor.