CEC Bank a anunţat vineri lansarea primelor cinci Agenţii Digitale, un nou concept de interacţiune cu clienţii care îmbină serviciile rapide disponibile prin echipamente self-service cu asistenţa oferită la distanţă de angajaţii băncii pentru operaţiuni mai complexe, potrivit Agerpres.

CEC Bank lansează primele Agenţii Digitale. Clienţii pot face operaţiuni singuri sau cu asistenţă video - Profimedia

Potrivit sursei citate, noul concept oferă clienţilor mai multă autonomie, flexibilitate şi accesibilitate, contribuind la simplificarea şi eficientizarea operaţiunilor.

"Prin lansarea Agenţiilor Digitale facem un nou pas în transformarea modului în care interacţionăm cu clienţii noştri. Am construit un model care îmbină avantajele tehnologiei cu accesul la suport uman specializat, oferind atât autonomie şi rapiditate în realizarea operaţiunilor curente, cât şi asistenţă la distanţă pentru servicii mai complexe. Ne dorim ca serviciile bancare să fie cât mai accesibile, indiferent de comunitatea în care se află clienţii noştri, iar acest proiect reflectă angajamentul CEC Bank de a combina inovaţia cu proximitatea şi relaţia de încredere construită de-a lungul timpului. Continuăm să investim în digitalizare pentru a oferi experienţe bancare simple, moderne şi adaptate nevoilor actuale ale românilor", a declarat preşedintele CEC Bank, Bogdan Neacşu, citat în comunicat.

Primele Agenţii Digitale au fost deschise în zone geografice diferite ale ţării - Agenţia Simeria (Hunedoara), Agenţia Ţibăneşti (Iaşi), Agenţia Mioveni (Argeş), Agenţia Jurilovca (Tulcea) şi Agenţia Floreşti (Cluj) - astfel încât lansarea să integreze feedback dintr-o varietate de comportamente ale clienţilor, reflectând particularităţile fiecărei regiuni, precizează banca.

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În cadrul Agenţiilor Digitale, clienţii pot efectua o gamă largă de operaţiuni bancare curente, precum retrageri şi depuneri de numerar, schimburi valutare, plăţi, transferuri, actualizarea datelor personale şi alte operaţiuni disponibile prin intermediul echipamentelor self-service.

"Pentru situaţiile care necesită consultanţă specializată sau soluţii financiare complexe, Agenţiile Digitale oferă acces la asistenţă umană la distanţă prin soluţii de videobanking. Astfel, clienţii beneficiază de suportul experţilor CEC Bank pentru identificarea şi achiziţia unor produse şi servicii diversificate, de la deschiderea de conturi şi accesarea de credite, până la semnarea electronică a documentelor şi alte operaţiuni ce presupun o interacţiune personalizată", se mai arată în comunicat.

Cele cinci Agenţii Digitale reprezintă o etapă pilot a proiectului, urmând ca banca să analizeze rezultatele şi feedbackul clienţilor în vederea extinderii conceptului în alte localităţi din ţară, în perioada următoare.

Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale.