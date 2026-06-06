A fost cod portoclaiu de vijelii în judeţul Ilfov, în localităţile Voluntari, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos, Dobroești. Potrivit meteorologilor, aversele torenţiale au acumulat 25-40L/mp, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului.

În Voluntari şi Dobroeşti mai multe străzi au fost inundate, iar pompierii au intervenit pentru a îndepărta apa care a refulat din canalizare.

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu inundaţia provocată de furtună.

"E de plâns ce se întâmplă, nu se poate așa ceva", a scris un locuitor, pe grupul comunităţii din Pantelimon.

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"Chemaţi ISU, primar nu avem", este mesajul unui locuitor din Pantelimon

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările