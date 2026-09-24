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Curs BNR, 24 septembrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.09.2026, 13:08 | Modificat la 24.09.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 24 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6067 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1368 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2770 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,6395 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,73 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 634,6613 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 15 septembrie 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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