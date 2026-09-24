Se duce Putin în decembrie la Miami să se întâlnească cu Trump? Răspunsul Kremlinului

Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la reuniunea G20 programată în decembrie, la Miami. Ar fi primul summit major la care ar participa liderul rus după invadarea Ucrainei, în 2022. Kremlinul a răspuns că președintele rus nu a decis încă dacă va merge în SUA, însă Rusia va participa cu siguranță la summit.

Kremlinul a răspuns public invitației spunând că Rusia va participa la summitul G20, însă Vladimir Putin nu a decis încă dacă va merge personal la Miami. Summitul din decembrie este programat să aibă loc la clubul de golf al lui Donald Trump.

Invitația a fost anunțată de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, în cadrul unei conferințe de presă organizate în marja reuniunii Adunării Generale a ONU de la New York.

De ce l-a invitat Trump pe Putin la G20

Este o schimbare semnificativă de poziție a administrației Trump față de planul Occidentului de a izola internațional Rusia, comentează The Guardian.

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"L-am invitat pe președintele Putin la G20. Credem că este o oportunitate pentru el de a discuta nu doar cu Trump, ci și cu alți lideri mondiali. Sperăm că va accepta invitația", a declarat Rubio la finalul unei întâlniri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Invitaţia va provoca cel mai probabil îngrijorare atât în Ucraina, cât și în rândul altor lideri europeni, care au acuzat recent Rusia de atacuri hibride cu obiectivul de a crea disensiuni în societate şi de a slăbi sprijinul acordat Kievului.

Rusia este în continuare membră a G20, care reuneşte cele mai mari economii ale lumi, însă Putin nu a mai participat fizic la un summit al grupului din 2019. Ultima dată a participat virtual la o sesiune în 2023.

Trump este dispus să se întâlnească "cu oricine" iar "ca să poţi rezolva probleme, trebuie să te întâlnești şi cu oamenii cu care nu ești de acord". Aşa a motivat Rubio invitaţia.

Mulți oficiali europeni au protestat față de prezența ministrului rus Anton Siluanov la reuniunea mininiştrilor de finanţe din G20, din luna august, tot în SUA. Au refuzat să apară în poza de grup alături de acesta.

Zelenski a declarat la începutul acestei luni că ar fi pregătit să meargă la summit și să se întâlnească cu Putin, dacă acesta ar participa.

"Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii. Nu este vorba despre cuvinte. Ce îi voi spune eu sau ce vrea el să-mi spună nu contează. Nu contează. Contează rezultatele. Atât", a declarat el într-un interviu acordat pentru Deutsche Welle.

Zelenski a cerut miercuri liderilor mondiali, de la tribuna Adunării Generale a ONU, să continue să reducă veniturile Rusiei și să limiteze capacitatea lui Putin de a susține efortul de război.

"Ucrainenii ştiu că această iarnă ar putea fi foarte grea pentru noi. Ca răspuns, nu vom avea de ales decât să facem și Rusia să sufere", a spus el.

De asemenea, liderul ucrainean a avertiza tcă războiul s-ar putea extinde dincolo de Ucraina dacă Putin nu este oprit.

Rubio a lăsat de înţeles că a discutat cu Lavrov și despre acuzațiile legate de "atacurile hibride" ale ruşilor în Europa. Una dintre îngrijorările legate de război este că acesta "s-ar putea extinde și răspândi în alte locuri", a spus el.

Trump negociază o încetare parțială a focului între Rusia și Ucraina

Trump încearcă în prezent să negocieze o încetare parțială a focului între Rusia și Ucraina.

Înaintea alegerilor pentru Congres, din noiembrie, Trump i-a cerut direct lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești ca să coboare prețul motorinei. În SUA motorina a ajuns să coste dublu faţă de anul trecut.

Trump și Zelenski s-au întâlnit marți la ONU ca să discute față în față "încheierea războiului". Zelenski a cerut o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin pentru a pune capăt conflictului, însă Kremlinul a respins în trecut organizarea unor întâlniri directe cu Zelenski.

"Președintele Trump, echipele noastre și cu mine am discutat despre cum să încheiem războiul. Aceasta este prioritatea. Noi suntem pregătiți. Nu sunt sigur că Rusia este pregătită în acest moment, dar, oricum, am discutat despre o încetare a focului în domeniul energetic", a declarat Zelenski.

Rusia a continuat să lovească Kievul și alte mari orașe ucrainene cu drone și rachete. La rândul său, Kievul a lovit, săptămâna trecută, o importantă rafinărie rusească, în "cel mai amplu atac de până acum asupra Moscovei".

În ultimele două zile, Kievul a fost ţinta unor atacuri deosebit de puternice, atât ziua, cât și noaptea, cu drone Shahed echipate cu motoare cu reacție, mai rapide și mai greu de interceptat decât modelele vechi. Au fost lovite o benzinărie, depozite, un centru de afaceri și principala gară din capitală.

Democraţii îl acuză pe Trump că nu urmărește izolarea diplomatică a Moscovei, mai ales că noua lege de sancțiuni adoptată de Congres îi oferă un instrument suplimentar de presiune asupra Rusiei. Practic ar putea impune tarife de 100% asupra importurilor din țări care cumpără masiv energie rusească, precum China și India.

Democraţii, care în majoritate nu au susţinut această lege, se tem însă că ea îi oferă lui Trump prea multă putere de a impune tarife și că va fi folosită de fapt împotriva aliaților Statelor Unite.