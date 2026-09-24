Continuă ancheta în cazul morţii tinerei de 28 de ani, al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt. Ipoteza anchetatorilor este că femeia ar fi fost ucisă de iubitul agresiv. Suspectul în vârstă de 30 de ani este dat în urmărire internaţională şi există indicii că ar fi fugit deja din ţară, în Ungaria.

Fata de 28 de ani locuia cu iubitul ei, în casa familiei acestuia din Tomşani, Vâlcea. În seara crimei, au făcut petrecere. A fost ultima dată când tatăl a vorbit cu ea prin videocall şi a văzut-o în viaţă. A doua zi, fata a dispărut.

Apar noi detalii în anchetă privind moartea Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză în râul Olt. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea a emis ieri un mandat de perchiziție domiciliară acasă la Vlad, iubitul Valentinei.

Ce au găsit anchetatorii în casa suspectului

Și acolo se pare că anchetatorii au descoperit pe salteaua din dormitorul celor doi mai multe pete brun-roșiatice despre care există suspiciunea că sunt pete de sânge. Au fost prelevate probe și urmează să fie analizate pentru a se stabili cu exactitate natura și proveniența acestor pete.

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Medicii legiiști au stabilit că Valentina ar fi fost lovită de două ori în zona capului, iar cea de-a doua lovitură i-a fost fatală mai mult de atât, aceasta avea cinci coaste rupte. Cât despre Vlad, iubitul Valentinei, nimeni nu știe nimic. A fost pus asupra lui un mandat de arestare în lipsă. Totodată se pare că acesta s-ar fi rugat de un prieten să-l ducă în Ungaria sub pretextul că trebuie să ajungă urgent, iar mașina lui s-a stricat.

Există și informații că ar fi consumat droguri și că are un prieten influencer care e cunoscut pentru trafic de droguri și este fratele unui magistrat. Între timp, trupul Valentinei a fost dus la Filiași, în județul Dolj, aici unde prietenii și familia se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

"Duminică seara, a fost la noi aici. A plecat foarte grăbit. Era puţin agitat, aşa mi s-a părut mie", spune o vânzătare de la un magazin.

"A doua zi când am sunat, nu mai suna telefonul. Telefonul era închis. L-am sunat pe el, mi-a răspuns la telefon râzând. Mi-a zis că are telefonul închis că nu are semnal că lucrează cineva la nişte stâlpi acolo", a povestit tatăl fetei.

Tatăl a plecat imediat spre casa celor doi, aflată la peste 100 de kilometri. Nu şi-a găsit fiica, iar iubitul ei dispăruse. Cel mai negru coşmar al omului a devenit realitate: Valentina a fost găsită moartă, într-un troller, pe râul Olt.

Valiza cu trupul tinerei a fost descoperită în această zonă. Mai mulţi pescari au văzut-o plutind în apele râului Olt şi au tras-o la mal. Femeia avea mai multe vânătăi şi coaste rupte. O lovitură la cap i-ar fi fost fatală, spun anchetatorii.

Individul este hairstylist. La fel şi sora victimei care este considerată stylista vedetelor. Apropiații spun ca bărbatul era gelos și violent. O fostă parteneră ar fi obținut un ordin de protecție împotriva lui. Nu ar fi fost prima dată când o lovea pe Valentina.

"A mai bătut-o odată trei ore. Era beat, drogat cred. Au mai avut chestii din astea cu gelozii, că i-a şters ea fete din telefon, el ei băieţi, ce aveau pe acolo", a mai declarat Petre Tănasie - tatăl victimei.

"Nu, nu avea cum să o omoare el. Eu aşa cred, că nu a avut cum să o omoare", spune un vecin.

Violenţa în familie a ajuns un fenomen. Numai anul trecut, 66 de femei au fost ucise de parteneri.