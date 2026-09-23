Ţara care are nevoie disperată de români la muncă. Câte posturi sunt disponibile

Muncitorii români au la dispoziţie, prin intermediul Eures România, 100 de locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European (SEE), conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Astfel, din numărul total de posturi, 45 sunt disponibile în Norvegia (pentru lucrător în producţie - prelucrarea somonului), 20 în Cehia (pentru operator/operatoare linie de producţie - muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice), 16 în Ţările de Jos (pentru mecanic de camioane şi inspector veterinar).

De asemenea, se caută şi 10 români pentru podgoriile din Germania, patru în Franţa (pentru lucrător agricol în livadă), patru în Danemarca (pentru: mecanic de atelier şi zidar) şi un singur loc în Spania (pentru manager mentenanţă).

Potrivit sursei citate, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în SEE pot consulta ofertele la adresa www.anofm.ro/Eures.