Curs BNR, 28 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 28 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6194 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,5171 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1347 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2584 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,59 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 669,0168 lei româneşti.