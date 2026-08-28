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Curs BNR, 28 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 13:07 | Modificat la 28.08.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 28 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6194 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,5171 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1347 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2584 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,59 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 669,0168 lei româneşti.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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