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Curs BNR, 27 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 13:08 | Modificat la 27.08.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 27 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1316 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2588 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6046 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5161 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,59 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 665,4259 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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