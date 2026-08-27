Curs BNR, 27 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 27 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1316 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2588 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6046 lei româneşti, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5161 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,59 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 665,4259 lei.