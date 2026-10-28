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Curs BNR, 28 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Publicat la 28.10.2026, 13:31 | Modificat la 28.10.2026, 13:33

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 28 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la un nou nivel record, 4,8088 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3495 lei româneşti, dar a reuşit să câştige teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7911 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3848 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,41 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,4250 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

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