Urmează un val de concedieri în două sectoare importante. Preţurile continuă să crească

Managerii din sectoarele comerţ cu amănuntul şi servicii estimează o relativă stabilitate a activităţii economice, în perioada octombrie-decembrie 2026, pe fondul creşterii preţurilor, cu un vârf de 38% pentru lucrările de construcţii, informează INS. În acelaşi timp, în industria prelucrătoare şi construcţii managerii anticipează o reducere moderată a numărului de salariaţi.

"Managerii din sectoarele comerţ cu amănuntul şi servicii estimează relativă stabilitate a activităţii economice; în sectoarele industria prelucrătoare şi construcţii managerii anticipează scădere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere a preţurilor în toate sectoarele economice aferente cercetării statistice", arată, miercuri, Institutul Naţional de Statistică (INS), într-un comunicat de presă.

Astfel, managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni scădere moderată a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de 6%. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează scădere moderată, cu un sold conjunctural de 8%.

În acelaşi timp, preţurile produselor industriale sunt aşteptate să înregistreze creştere indicată printr-un sold conjunctural de 28%, potrivit datelor INS.

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În sectorul construcţiilor, se prognozează o scădere a volumului producţiei în următoarele trei luni (sold conjunctural 16%). Managerii prevăd scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural 6 %) şi se aşteaptă ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de 38%.

În acelaşi timp, în sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind 1%. Legat de forţa de muncă, angajatorii anticipează o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural 2%). Majorări de preţuri sunt estimate de 38% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de 35% indicând creştere, informează INS.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică relativă stabilitate, sold conjunctural de minus 4%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural minus 4%). În acelaşi timp, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de 19%, potrivit datelor INS.