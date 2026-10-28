Incendiu la mansarda unui bloc din Sectorul 1. Pompierii intervin cu 11 autospeciale

Pompierii intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu produs la mansarda unui imobil de locuințe colective situat pe strada Gârlei din sectorul 1 al Capitalei, a anunțat ISU București - Ilfov.

Incendiu la mansarda unui bloc din Sectorul 1 - Observator

"La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul mansardei. Intervenim cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD. Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime", a transmis ISUBIF.

Pompierii intervin cu 11 autospeciale

Echipajele ISU intervin cu 8 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi cu un echipaj SMURD.

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"Până în momentul de faţă nu avem informatii cu privire la victime.Misiunea este în dinamică revenim cu date", precizează reprezentanţii ISU.