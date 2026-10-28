Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 28 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 28 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 73.168 euro sau 81.398 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 73.303 euro sau 81.547 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 75.529 euro sau 84.183 dolari.